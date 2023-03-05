وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس: – أثينا ترحب بأي تحرك من جانب تركيا لتطبي

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس:

– أثينا ترحب بأي تحرك من جانب تركيا لتطبيع علاقتها مع اليونان وحل نزاعاتها في تحديد الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بناء على القانون الدولي للبحار.

– يجب المحافظة على تحسن العلاقات الثنائية في ضوء مناخ التضامن الذي ظهر بين السلطات اليونانية والتركية بعد حادثة تصادم القطار في منطقة تمبي اليونانية والزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.

– هذا المناخ يمكن أن يدعم التقارب بين الدوليتين ومجتمعاتهم.

– هذا الزخم الذي حدث مؤخرا ربما يسمح الآن بالنظر في إمكانية استئناف الاتصالات الاستكشافية أو المحادثات حول تدابير بناء الثقة بين الجانبين.

#ليبيا_24

2023-03-05 15:30:09

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