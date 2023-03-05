وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس: – أثينا ترحب بأي تحرك من جانب تركيا لتطبي

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس:
– أثينا ترحب بأي تحرك من جانب تركيا لتطبيع علاقتها مع اليونان وحل نزاعاتها في تحديد الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بناء على القانون الدولي للبحار.
– يجب المحافظة على تحسن العلاقات الثنائية في ضوء مناخ التضامن الذي ظهر بين السلطات اليونانية والتركية بعد حادثة تصادم القطار في منطقة تمبي اليونانية والزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.
– هذا المناخ يمكن أن يدعم التقارب بين الدوليتين ومجتمعاتهم.
– هذا الزخم الذي حدث مؤخرا ربما يسمح الآن بالنظر في إمكانية استئناف الاتصالات الاستكشافية أو المحادثات حول تدابير بناء الثقة بين الجانبين.
#ليبيا_24
2023-03-05 15:30:09
1678030209
أضف تعليقـك