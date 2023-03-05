صور | بانتهاء طلاء الاشارات الأرضية .. شركة أشغال #تونس التونسية المنفذة لمشروع توسعة طريق عين زارة تعلن الانتهاء من المرحلة الخامسة الممتدة من ” جزيرة القرقني الي مثلث النادي الدبلوماسي ” و الافتتاح غدًا.#ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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