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صور | بانتهاء طلاء الاشارات الأرضية .. شركة أشغال #تونس التونسية المنفذة لمشروع

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | بانتهاء طلاء الاشارات الأرضية .. شركة أشغال #تونس التونسية المنفذة لمشروع توسعة طريق عين زارة تعلن الانتهاء من المرحلة الخامسة الممتدة من ” جزيرة القرقني الي مثلث النادي الدبلوماسي ” و الافتتاح غدًا.#ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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