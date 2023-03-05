عبدالحميد الدبيبة، يشارك في احتفالية وزارة الداخلية بتخريج الدفعة الثالثة من منت

عبدالحميد الدبيبة، يشارك في احتفالية وزارة الداخلية بتخريج الدفعة الثالثة من منتسبي إدارة إنفاذ القانون التابعين للإدارة العامة للعمليات الأمنية، في مركز عمر المختار للتدريب ببلدية تاجوراء بحضور وكيلَيْ وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، ولشؤون المديريات بشير الأمين، ومديرَيْ إدارة إنفاذ القانون وجهاز المباحث الجنائية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، وأولياء أمور الخريجين.

وأكد الدبيبة، في كلمته في الاحتفال، أن هذه الإدارة المُلقى على عاتقها تأمين الانتخابات في كل المناطق الليبية تؤكد جاهزيتها يومًا بعد يوم من خلال الاستعداد الفني والبشري، وتخريج هذه الدفعة الجديدة يعتبر رفعًا للجاهزية والقدرة على التأمين، مشددا على المحاكاة الانتخابية التي نفذتها الإدارة في نوفمبر الماضي بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمبعوث الأممي.

#ليبيا_24











2023-03-05 17:45:40

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