رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً المنعقد في الدوحة.
– تدرك ليبيا أن أقل البلدان نموا قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها.
– ندعم برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نمواً.
– ندعم إقامة مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق تعافٍ سريعِ ومستدامٍ وشاملٍ للجميع.
– نؤكد على حق هذه الدول في امتلاك المعرفة والتقنية وجسرِ الفجوة العلمية.
– ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
– ندعو إلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ يساهم فيه كل دول العالم لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع.
– تعمل ليبيا على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في إفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم مما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية.
– يجب تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في إفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية.
– نؤكد مجدداً التزام ليبيا بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نموا.
#ليبيا_24
2023-03-05 17:35:36
1678037736
أضف تعليقـك