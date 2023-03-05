رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً المنعقد في الدوحة.

– تدرك ليبيا أن أقل البلدان نموا قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها.

– ندعم برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نمواً.

– ندعم إقامة مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق تعافٍ سريعِ ومستدامٍ وشاملٍ للجميع.

– نؤكد على حق هذه الدول في امتلاك المعرفة والتقنية وجسرِ الفجوة العلمية.

– ندعو المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

– ندعو إلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ يساهم فيه كل دول العالم لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع.

– تعمل ليبيا على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في إفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم مما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية.

– يجب تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في إفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية.

– نؤكد مجدداً التزام ليبيا بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نموا.

#ليبيا_24

2023-03-05 17:35:36

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