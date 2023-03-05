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استنكر جهاز حرس المنشآت النفطية في بيان، الأحد، تلويح بعض منتسبيه بإغلاق المنشآت

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

استنكر جهاز حرس المنشآت النفطية في بيان، الأحد، تلويح بعض منتسبيه بإغلاق المنشآت النفطية، مؤكدا تواصله مع كل الجهات لينال منتسبو الجهاز حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم في مؤسسة النفط؛ محمّلا المسؤولية القانونية لكل من يتسبب في أي إغلاق.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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