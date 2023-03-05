الدبيبة يقرر سحب 200 مليون دينار من بند الأمانات والودائع التابع لوزارة الدفاع ا

الدبيبة يقرر سحب 200 مليون دينار من بند الأمانات والودائع التابع لوزارة الدفاع التي يترأسها.

قرار الدبيبة يأذن لوزارة الدفاع التي يترأسها بسحب المبلغ من حسابات الودائع والأمانات الذي تديره الإدارة العامة للحسابات العسكرية على أن يُحال لحساب الوزارة ليُصبح تحت تصرفه.

وفق القرار يتولى الدبيبة بصفته وزير الدفاع إحالة 130 مليون دينار من المبلغ المُحدد إلى الإدارة العامة للحسابات العسكرية للصرف على العلاوات غير المصروفة.

وفق القرار يتولى الدبيبة بصفته وزير الدفاع إحالة مبلغ 70 مليون دينار إلى الحداد للصرف منه على الإعاشة والتموين برئاسة الأركان.

وفق القرار يتم تسوية المبلغ المسحوب من قبل لجنة مُشكلة بقرار من الدبيبة على أن تتولى وزارة لمالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار جدول مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش كاملاً. #ليبيا_برس

2023-03-05 20:29:09

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