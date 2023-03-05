أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تكليف لجنة للمعاينة والاطلاع علي ملاعب المنطقة الغربية والكشف عن جودة ونوعية الإنارة فيها، مضيفة أن هذا يأتي لحصر الملاعب القادرة على استضافة مباريات الدوري الممتاز ليلا أثناء شهر رمضان.

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