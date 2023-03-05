صور | مكتب الرقابة على الأغذية بجنوب #طرابلس يضبط 45 صندوق معجون طماطم صيني مُور

صور | مكتب الرقابة على الأغذية بجنوب #طرابلس يضبط 45 صندوق معجون طماطم صيني مُوردة بالمخالفة لقرار حظر استيراد كل أنواعه من الصين. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )