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صور | لجنة كل ما هو ضار بالصحة التابعة لمكتب فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية في #ب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | لجنة كل ما هو ضار بالصحة التابعة لمكتب فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية في #بنغازي تداهم مصنع متخصص في تزوير السلع التونسية اذ ينتج كسكسي و مكرونة ومواد غذائية مختلفة في ظروف صحية كارثة و يجلب بعضها من مصادر مجهولة و يعبئها في عبوات مطابقة للأصلية مع تغيير طفيف في إسم العلامة منها ( كسكسي دياري بمسمى داري ) و ( مكرونة سبيقا بمسمى قسيبا ) في إطار عملية منظمة للإحتيال و التلاعب البصري بالمستهلك . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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