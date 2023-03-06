صور | لجنة كل ما هو ضار بالصحة التابعة لمكتب فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية في #ب

صور | لجنة كل ما هو ضار بالصحة التابعة لمكتب فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية في #بنغازي تداهم مصنع متخصص في تزوير السلع التونسية اذ ينتج كسكسي و مكرونة ومواد غذائية مختلفة في ظروف صحية كارثة و يجلب بعضها من مصادر مجهولة و يعبئها في عبوات مطابقة للأصلية مع تغيير طفيف في إسم العلامة منها ( كسكسي دياري بمسمى داري ) و ( مكرونة سبيقا بمسمى قسيبا ) في إطار عملية منظمة للإحتيال و التلاعب البصري بالمستهلك . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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