عضو مجلس النواب عمّار الأبلق يكشف أسباب تقدمه بالطعن بعدم دستورية قانون إنشاء مح

عضو مجلس النواب عمّار الأبلق يكشف أسباب تقدمه بالطعن بعدم دستورية قانون إنشاء محكمة دستورية

الأبلق: تقدّمت مع 4 أعضاء من النواب والدولة بطعن حول عدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن النواب في 6 ديسمبر 2022.

– تمّ النطق في جلسة اليوم بقبول الطّعن شكلا والحُكم بعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

– عقيلة يحصّن ما يقوم به من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للنواب من الطّعن.

– هناك مخالفات دستورية فيما يتعلّق بأسس ومبادئ بُني عليها القانون منها:

1 – عدم الاختصاص الولائي لمجلس النواب بإنشائها.

2 – إنشاء السلطات القضائية ومنها المحكمة الدستورية هي اختصاص أصيل للدّساتير.

3 – ليس لدينا دستور حتى الآن ومسوّدة الدستور تتضمّن هذا الحق، إضافة إلى الدساتير الأخرى المقارنة في بعض الدول العربية.

4 – مسألة عدم الحقّ في التقاضي، وهذا ينسف مبدأ أصيل من المبادئ التي تؤسّس عليها الدساتير لأنّ لكلّ شخص الحقّ في التقاضي.

5 – تمّ منح الطعون الدستورية لرئيس النواب و10 نواب أو رئيس الحكومة و10 وزراء. #ليبيا_برس

2023-03-06 01:51:37

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