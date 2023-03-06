– الاتحاد والأهلي طرابلس يمثلان ليبيا في البطولة العربية.

– أندية الدور الأول:

* الاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والجيش الملكي المغربي، وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري، والشباب السعودي، وقطر والسد من قطر، والوحدة الإماراتي، والسيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن الأردني، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري، وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.

– يتأهل من الدور الأول 6 أندية، يُضاف إليها 10 أندية تتأهل بشكل مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية، وتضم أندية الوداد المغربي والترجي التونسي، والزمالك المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، والهلال السعودي، والسد القطري، والشرطة العراقي، إلى جانب نادي الرجاء المغربي، بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي، ونادي النصر السعودي.

– تُجرى مراسم قرعة البطولة الاثنين في مدينة الرياض، ومن المنتظر أن تنطلق البطولة في نظامها المجمع في السعودية بداية من يوم 20 يوليو 2023، بأربعة مجموعات كل مجموعة أربعة أندية.

#ليبيا_24

2023-03-06 01:14:53

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