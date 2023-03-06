طقس معتدل على غالبية مناطق #ليبيا و درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال اليومين ا

طقس معتدل على غالبية مناطق #ليبيا و درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا خلال اليومين القادمين وتكون أعلى حرارة اليوم في الشمال عند 21 مْ و الجنوب عند 29 مْ ، من سهول مدينة #المرج .. صباح الخير ☀️. 📸 : Sbenkes Zorqani ©
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ليبيا مباشر
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