عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – أفضل رد على تصريحات الدبيبة بشأن عدم تخليه عن م

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:

– أفضل رد على تصريحات الدبيبة بشأن عدم تخليه عن منصبه إلا في حال استفتاء الشعب الليبي على القاعدة الدستورية؛ هو ذهاب مجلسي النواب والدولة قدما في استكمال المسار الدستوري بالاتفاق على القوانين الانتخابية.

– تم إنجاز 50% من المسار الدستوري بموافقة مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر؛ وبقي الاتفاق على القوانين الانتخابية.

– بعد الانتهاء من المسار الدستوري سنتجه نحو المسار التنفيذي بتشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات.

– من يتكلم اليوم على ضرورة الاستفتاء على الدستور سبق وأن رفض التعديل الدستوري الثاني عشر الذي ينص في إحدى نقاطه على عرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه.

#ليبيا_24

2023-03-06 10:34:38

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