عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: طلب الدبيبة الاستفتاء الشعبي على التعديل الد

عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: طلب الدبيبة الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري أمر غير طبيعي.

– هذا ليس دستورًا ليعرضه الدبيبة على الاستفتاء إنما قاعدة دستورية.

– الديببة بهذه التصرفات يحاول عرقلة أي توافق بين النواب والدولة.

– الدبيبة حكومة أمر واقع ولن يتخلى عن السلطة مهما كلفه الأمر.

– التعديل الدستوري هو نتاج توافق بين النواب والدولة ويوجد به كل شيء ولا ينقصه إلا قوانين انتخابية.

– من الممكن عرض القوانين الانتخابية على الاستفتاء الشعبي مباشرةً خاصة بند مزدوجي الجنسية أو العسكريين.

– الدبيبة يقوم بشراء الذمم والولاءات من أمراء التشكيلات المسلحة ويغدق عليهم بالأموال من أجل تثبيته في السلطة وعرقلة أي اتفاق. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-03-06 11:34:42

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