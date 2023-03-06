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صور | انطلاق فعاليات اليوم الثاني من معرض #ليبيا الدولي للغذاء المستمر على أرض م

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | انطلاق فعاليات اليوم الثاني من معرض #ليبيا الدولي للغذاء المستمر على أرض معرض #طرابلس حتى الأربعاء القادم بمشاركة 80 شركة أجنبية من #إيطاليا #تونس #الإمارات #السعودية #الجزائر #المغرب #تركيا #إسبانيا #الأردن #مصر وعدد من الشركات المحلية . #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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