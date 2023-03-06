محمود عبد العزيز: السيادة في #ليبيا مفقودة منذ اتفاق #الصخيرات، وأكبر المؤيدين ل

محمود عبد العزيز: السيادة في #ليبيا مفقودة منذ اتفاق #الصخيرات، وأكبر المؤيدين له أدركوا خطيئتهم، لأنهم استبدلوا ليون وكوبلر بباثيلي.

– الأهم الآن أنه يجب استفتاء الشعب على الدستور لأنه حسب اتفاق #الصخيرات كان يجب أن يتم إنهائه عام 2017.

– هذا دستور كتبته لجنة منتخبة، حتى لو لم تعجبني بعض البنود، فهذه لجنة منتخبة ويجب أن يسير الدستور للاستفتاء.

– على باثيلي الاستماع لصوت النخب والمثقفين بوجوب الاستفتاء على الدستور.

– مجموعة الـ30 أو الـ40 التي سيضعها باثيلي، أمر لا يمكن القبول به، فلا يمكن القبول بأن مسؤول أجنبي يختار لنا لجنة.

– لا أدري ما المعايير التي سيأتي من خلالها باثيلي بأي حكومة، إذا كان يرى أن مجلسي النواب والدولة أقلية؟.

– هل سيأتي باثيلي بالقبائل وممثليها؟، بتلك الطريقة الحكومة مكونة من 500 عضوًا.

– هذه المعايير هامة للغاية، فهي تحدد مصير البلاد، فهناك قوى سياسية فاعلة وهناك أناس ليس لهم أصوات، ويجب أن تضع أولويات واضحة. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-03-06 12:04:36

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