يستعد الفريق الأول لكرة القدم في كل من نادي الأهلي طرابلس ونادي الاتحاد، لتمثيل الكرة الليبية في البطولة العربية للأندية لعام 2023 والتي من المقرر إقامتها في السعودية. وينطلق الدور الأول من البطولة يوم 13 مارس، ويستمر حتى 12 أبريل 2023، ويبدأ الدور الثاني في 8 مايو، وينتهي في 7 يونيو 2023، على أن تكون المباريات بنظام خروج المغلوب ذهابًا وإيابُا.

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