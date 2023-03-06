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صور | مطار أوباري يعلن البدء في فرش طبقة الاسفلت الأولى للمرحلة الرابعة من مشروع

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مطار أوباري يعلن البدء في فرش طبقة الاسفلت الأولى للمرحلة الرابعة من مشروع صيانة المهبط و ممر التوصيل و ساحة وقوف الطائرات بالمطار. #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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