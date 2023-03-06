محكمة استئناف #باريس تحكم لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار في قضية شركة الخرافي ا

محكمة استئناف #باريس تحكم لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار في قضية شركة الخرافي الكويتية، وتؤكد حكمًا بإلغاء حجز حسابات المؤسسة في بنك “سوسيتيه جينرال”.

ــ القضية متعلقة بإلغاء عقد وقع عام 2006 بين شركة الخرافي والدولة الليبية، لبناء مشروع سياحي في #جنزور.

ــ الشركة الكويتية طالبت بتعويض يقارب المليار دولار من المؤسسة الليبية للاستثمار، وحاولت امتلاك أصولها في باريس تماشيًا مع حكم محكمة تحكيم صدر في #القاهرة، عام 2013.

ــ استندت “تسياس” شركة المحاماة التي تمثل الخرافي، في قضية أطلقها مصرف “سيتي بنك”، عام 2021، بشأن الحجز على أصول بنك الدولة العراقية الموضوعة تحت العقوبات والمودعة لدى مصرف “ناتيكسيس”. #ليبيا_برس

2023-03-06 14:29:13

1678112953