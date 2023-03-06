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عاجل > الدبيبة يشكل غرفة طوارئ برئاسة الحويج وزير الاقتصاد بحكومته لمتابعة ت

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > الدبيبة يشكل غرفة طوارئ برئاسة الحويج وزير الاقتصاد بحكومته لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال رمضان على ان تقدم تقارير أسبوعية لعرضها عليه. 📌 مهام الغرفة متابعة وفرة الخضروات و اللحوم و غيرها وضبط أسعارها و التأكد من سلامتها وموافقات رقابة الأغذية . #ليبيا #المرصد ( قرار )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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