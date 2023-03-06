المحلل السياسي أحمد أبوعرقوب: – بعض الدول التي لها وجود عسكري في ليبيا، تسعى لت

المحلل السياسي أحمد أبوعرقوب:

– بعض الدول التي لها وجود عسكري في ليبيا، تسعى لتوسيع نفوذها ودائرة امتدادها إلى وسط القارة الأفريقية.

– ليبيا باتت محطة لتزويد حلفاء بعض الأطراف التي تسعى لأن تكون موجودة في دول الساحل الأفريقي.

– الانقسام والخلاف السياسي أديا إلى هشاشة ليبيا وضعف الرقابة على منافذها الحدودية، وهذا يسهل عملية دخول الأسلحة وبعض المواد المحظورة الأخرى، من بينها المخدرات.

– ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، حيث تقدر بما بين 150 ألف طن و200 ألف طن في جميع الأنحاء.

#ليبيا_24

2023-03-06 16:40:02

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