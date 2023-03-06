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صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تجري زيارة لديوان الوزارة لمتا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة تجري زيارة لديوان الوزارة لمتابعة سير العمل و مدى التزام الإدارات بخدمة المواطنين و الموظفين. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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