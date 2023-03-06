عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي:

– طلب عبد الحميد الدبيبة، الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري أمر غير طبيعي.

– هذا ليس دستورًا ليعرضه الدبيبة على الاستفتاء إنما قاعدة دستورية، فهو بهذه التصرفات يحاول عرقلة أي توافق بين النواب والدولة، فحكومته أمر واقع ولن يتخلى عن السلطة مهما كلفه الأمر.

– التعديل الدستوري هو نتاج توافق بين النواب والدولة ويوجد به كل شيء ولا ينقصه إلا قوانين انتخابية.

– من الممكن عرض القوانين الانتخابية على الاستفتاء الشعبي مباشرةً خاصة بند مزدوجي الجنسية أو العسكريين.

– الدبيبة يقوم بشراء الذمم والولاءات من أمراء التشكيلات المسلحة ويغدق عليهم بالأموال من أجل تثبيته في السلطة وعرقلة أي اتفاق.

#ليبيا_24

2023-03-06 16:22:20

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