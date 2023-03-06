أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن طلب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد ال

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن طلب رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري أمر غير طبيعي، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري هو نتاج توافق بين النواب والدولة ويوجد به كل شيء ولا ينقصه إلا قوانين انتخابية، ومن الممكن عرض القوانين الانتخابية على الاستفتاء الشعبي مباشرةً خاصة بند مزدوجي الجنسية أو العسكريين.

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