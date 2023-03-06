عاجل // رئيس مجلس الدولة خالد المشري: – يجب تشكيل حكومة مصغرة للاشراف على تنفي

#عاجل // رئيس مجلس الدولة خالد المشري:
– يجب تشكيل حكومة مصغرة للاشراف على تنفيذ العملية الانتخابية، والبعثة الأممية تتفق معنا على ذلك
– المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” قال لي أن من المفترض أن نعطي فرصة لمزدوجي الجنسية أن يترشحوا للانتخابات
– يجب على عبدالحميد الدبيبة احترام تعهده بعدم ترشحه للانتخابات القادمة.
– لاحظنا أن هناك من يريد تعطيل جلسات المجلس خلال المدة الماضية.
– تم التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر بشكل صحيح وبنصاب قانوني يصل إلى 80 عضو
– جلسة اليوم تأجلت لزيادة التشاور حول لجنة وضع القوانين الانتخابية، وهدفنا الان هو توحيد رأي المجلس والوصول إلى النصاب القانوني في كل جلسة
#ليبيا_24
2023-03-06 16:01:57
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