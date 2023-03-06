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تمكن قسم الصيانة والإصلاح، من السيرطة على تسرب النفط الخام من خط الجفرة إلى مينا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تمكن قسم الصيانة والإصلاح، من السيرطة على تسرب النفط الخام من خط الجفرة إلى ميناء رأس لانوف نقطة عشرين كيلو متر عن الحقل، وقالت الشركة إن فريق الصيانة يتكون من مستخدمي شركة بلقراف وقسم الإطفاء بحقل زلة.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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