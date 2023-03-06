حدد الاتحاد الليبي للملاكمة يوم الخميس المقبل، موعدا لانطلاق التصفيات الأولية لف

حدد الاتحاد الليبي للملاكمة يوم الخميس المقبل، موعدا لانطلاق التصفيات الأولية لفئة الكبار في المنطقتين الغربية والوسطى التي ستجرى خلال شهر مارس الجاري، ، حيث ستبدأ عملية الميزان في الفترة الصباحية، وانطلاق المنافسات سيكون في الفترة المسائية بداية من الساعة الرابعة، وستقام التصفيات في المنطقة الوسطى يوم السبت المقبل على أن يحدد موعد تصفيات المنطقة الشرقية في وقت لاحق.

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