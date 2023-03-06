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صورة | قمر ليلة النصف من شعبان يكتمل بدرًا هذه الليلة في سماء مكة المكرمة إيذانً

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صورة | قمر ليلة النصف من شعبان يكتمل بدرًا هذه الليلة في سماء مكة المكرمة إيذانًا باقتراب شهر رمضان المبارك.#ليبيا #المرصد 📸 : حماد الهذلي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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