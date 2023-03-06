صورة | قمر ليلة النصف من شعبان يكتمل بدرًا هذه الليلة في سماء مكة المكرمة إيذانً

صورة | قمر ليلة النصف من شعبان يكتمل بدرًا هذه الليلة في سماء مكة المكرمة إيذانًا باقتراب شهر رمضان المبارك.#ليبيا #المرصد 📸 : حماد الهذلي
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ “أسامة علي”، الاثنين، انتشال جثة مواطن ليب
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
القيب يوضح سبب تأخر تسليم بطاقات المنح الدراسية للطلاب
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
مدينة ليبية ترفض تحويلها إلى «منطقة حرة»
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
وفـاة عاملين جراء انهيار حفرة بمشروع للمياه بمدينة الخمس
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك