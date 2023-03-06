الحدث_المغاربي نافذتكم على أخبار منطقة شمال إفريقيا. انطلقت اليوم الاثنين، بال

انطلقت اليوم الاثنين، بالعاصمة الليبيّة طرابلس، فعاليّات منتدى الأعمال واللّقاءات الثنائيّة المهنيّة التونسيّة الليبيّة تحت شعار “الشراكة والتكامل التونسي الليبي للنفاذ للأسواق العالمية”، ويشارك في فعاليات

المنتدى 200 من روّاد الأعمال التونسيّين واللّيبيين. بحضور سفير الجمهورية التونسية بطرابلس، الأسعد العجيلي، ورياض عطيّة، مدير عام مساعد بمركز النهوض بالصّادرات، ومن الجانب الليبي، محمد علي الذيب مدير عام مركز تنمية الصّادرات الليبي، وجلال باني رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن.