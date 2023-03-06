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#انفو_المرصد | جدل بعد حكم المحكمة العليا ببطلان قانون المحكمة الدستورية و البر

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | جدل بعد حكم المحكمة العليا ببطلان قانون المحكمة الدستورية و البرلمان يرد : لم يصدر أصلًا . #ليبيا




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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