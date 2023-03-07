بيان شبكة تواصل الأحزاب السياسية بشأن إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن :

– تؤكد على ما جاء في الإحاطة، بضرورة تجديد شرعية كل المؤسسات القائمة، من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة، مقبولة النتائج، وبمقومات صحيحة وتوافقات سياسية، قبل نهاية العام الحالي 2023، وهو ما يتوافق مع أهداف ومواقف الشبكة.

– تدعو إلى تبني آليات ومعايير واضحة في كل الاختيارات المتعلقة بمسار الحلّ السياسي، وضرورة إشراك الأحزاب السياسية فيها.

– تُشّدد على أن إصدار التشريعات والقوانين، هو ملكية ليبية كاملة وخالصة، ومن أولويات السيادة الوطنية.

– تُذكّر بوجوب المحافظة على ضمان مدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة، والتي جاءت من أجلها ثورة 17 فبراير.

– ترى أن تجاهل البعثة الأممية دور الأحزاب السياسية في مسار الحلّ، لا يخدم المصلحة الوطنية؛ كون الأحزاب أهم أدوات العمل السياسي.

– كما تؤكد الشبكة أهمية التقدم في مسار إقرار دستور توافقي دائم، وتوحيد المؤسسات السيادية، ومسار المصالحة الوطنية، وذلك بمشاركة الأحزاب والمكونات الاجتماعية، والمجتمع المدني.

– وختاما.. فإن الأحزاب السياسية المكونة لشبكة التواصل تبدي استعدادها للمشاركة في تذليل الصعوبات، وبلورة خارطة طريق لها فرص نجاح لإيجاد حلول حقيقية تُخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها في الوقت الرّاهن.

#ليبيا_24

2023-03-07 01:38:32

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