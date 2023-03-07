عاجل > النائب العام : تبادل إطلاق نار خلال تنفيذ عناصرنا بمساندة ” لواء 444 ” لعملية قبض في القريات . 📌النائب العام : العملية استهدفت تجار أسلحة و بشر و ممنوعات ومطلوبين فارين متهمين بجرائم منها الخطف. 📌 النائب العام : القبض على مطلوبين وضبط أسلحة وذخائر ومركبات استخدموها في مقاومة تدابير النيابة العامة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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