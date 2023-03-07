ولفرام لاتشر، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن يكشف كيف نجا الصد

ولفرام لاتشر، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن يكشف كيف نجا الصديق الكبير لمدة عقد من الصراع، وظل في منصبه.

ــ لاتشر نقلاً عن أحد قيادات الإخوان: مغادرة الصديق الكبير لمنصبه تُعني انتهاء عهد فبراير.

ــ الكبير وحده هو من يتخذ قرارات دفع الرواتب أو حجبها أحيانًا لعدة أشهر.

ــ عقب انقسام #ليبيا عام 2014 عاد الكبير من #مالطا إلى #طرابلس، مُحتفظًا بولاء اثنين من أعضاء مجلس إدارة المصرف.

ــ الكبير كان يسيطر على رموز “SWIFT” الخاصة بالمصرف والتي تساعد المصارف على التعرف على بعضها البعض.

ــ الكبير أحكم سيطرته على المصرف المركزي في طرابلس، قبل وقت قصير من تعيينه خلفًا لبن قدارة.

ــ الانقسام جعل عملية وضع الميزانية مستحيلة، ما جعل الكبير لاعبًا مركزيًا في جميع المفاوضات المستقبلية بشأن الإنفاق الحكومي. #ليبيا_برس (مقال بمجلة نيو لاينز الأمريكية)

2023-03-07 12:58:18

1678193898