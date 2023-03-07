قرّرت الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، تشكيل لجنة لرصد أسعار السوق المحلي بش

قرّرت الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، تشكيل لجنة لرصد أسعار السوق المحلي بشكل دوري لمقارنتها بأسعار السنوات السابقة، وإعداد مؤشرات الزيادة والانخفاض مع الرسم البياني وتحليل أسباب الزيادة والانخفاض لكل سلعة على حدة، على أن تقدّم هذه اللجنة تقريرا مفصلا عن كل نصف شهر لوزير الاقتصاد والتجارة مع توضيح أسباب التغيرات التي تطرأ في الأسعار.

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