عقيلة صالح: #ليبيا بحاجة إلى رئيس قوي لديه صلاحيات في ظل وجود السلطات التشريعية، ويتدخل عند اللزوم لمعالجة الإشكالات.

ــ رئيس الدولة والنائب والوزير، لا بد أن يتولى مهامه بعد التنازل عن جنسيته، وإن لم يتنازل خلال المدة المحددة، يتولى الترتيب الثاني هذه المهام، لأنه في حال وضع هذه الشروط في الدستور لن تتاح إمكانية تغييرها.

ــ أصدرنا كافة قوانين الانتخابات المطلوبة، وجميعها لدى المفوضية العليا للانتخابات، ولابد من التأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2023-03-07 16:49:28

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