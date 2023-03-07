ولفرام لاتشر، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن: الحبري أجُبر على طبع مليارات الدنانير في #روسيا، لأنه كان يفتقر للوصول إلى العملة الصعبة، بسبب منع الكبير التحويلات النقدية إلى الشرق.

ــ الحبري كان يضع ودائع وهمية في مصرفه المركزي، مقابل دفع رواتب لموظفي السلطات الشرقية الموازية، ما يُثقل كاهل هذه المصارف فعليًا بالدين العام بمليارات الدنانير.

ــ المصرف المركزي يتخذ القرار النهائي بشأن الوصول إلى العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، ما فتح فرصًا هائلة من خلال استغلال فارق السعر مع السوق السوداء.

ــ الشركات كانت تفتح خطابات اعتماد لسلعة معينة ثم تستورد حاويات مملوءة بزجاجات المياه أو ببساطة لا شيء بعد رشوة الجمارك لإثبات أن الصفقة قد اكتملت. #ليبيا_برس (مقال بمجلة نيو لاينز الأمريكية)

2023-03-07 17:58:35

1678211915