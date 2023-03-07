مصرف ليبيـا المركزي:

– إيرادات شهريْ يناير وفبراير 15.2 مليار دينار، أنفق منها 7.3 مليارات دينار من باب المرتبات.

– أنفق مجلس النواب والجهات التابعة له خلال شهريْ يناير وفبراير 158 مليون دينار.

– إنفاق مجلس الدولة بلغ مليونيْن ونصف المليون دينار، والمجلس الرئاسي 56 مليونا.

– إنفاق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة والجهات التابعة له 244 مليون دينار.

– المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن لباب المرتبات حوالي 223 مليون دينار لمدينة بنغازي.

– إجمالي التحويلات لمدينة طرابلس بلغت 374 مليون.

– إيرادات النقد الأجنبي المورّدة للمصرف خلال شهريْ يناير وفبراير بلغت 3.2 مليار دولار.

– إجمالي الاستخدامات خلال الفترة والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 1.11 مليار دولار.

#ليبيا_24











2023-03-07 18:51:04

1678215064