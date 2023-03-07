مصرف ليبيـا المركزي:
– إيرادات شهريْ يناير وفبراير 15.2 مليار دينار، أنفق منها 7.3 مليارات دينار من باب المرتبات.
– أنفق مجلس النواب والجهات التابعة له خلال شهريْ يناير وفبراير 158 مليون دينار.
– إنفاق مجلس الدولة بلغ مليونيْن ونصف المليون دينار، والمجلس الرئاسي 56 مليونا.
– إنفاق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة والجهات التابعة له 244 مليون دينار.
– المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن لباب المرتبات حوالي 223 مليون دينار لمدينة بنغازي.
– إجمالي التحويلات لمدينة طرابلس بلغت 374 مليون.
– إيرادات النقد الأجنبي المورّدة للمصرف خلال شهريْ يناير وفبراير بلغت 3.2 مليار دولار.
– إجمالي الاستخدامات خلال الفترة والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 1.11 مليار دولار.
#ليبيا_24
2023-03-07 18:51:04
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