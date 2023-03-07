عاجل > المركزي : نفقات مجلس النواب و الجهات التابعة له من الباب الأول ” المرت

عاجل > المركزي : نفقات مجلس النواب و الجهات التابعة له من الباب الأول ” المرتبات ” خلال شهري يناير و فبراير بلغت 158.4 مليون د.ل. 📌 نفقات مجلس الدولة 2.49 مليون د.ل و المجلس الرئاسي و الجهات التابعة له 56.7 مليون د.ل . 📌 مجلس الوزراء و الجهات التابعة له 244.5 مليون د.ل . #ليبيا #المرصد ( بيان )