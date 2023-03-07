جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الخاص ل

جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقاء جمعه اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال الأميركي في ليبيا ليزلي أوردمان، التأكيد على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني، مؤكداً عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لذلك.

#الحدث_الليبي