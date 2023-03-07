انفو_المرصد .. ماهي طاقة الهيدروجين الأخضر التي أعلن الدبيبة اليوم جاهزية #ليبي

#انفو_المرصد .. ماهي طاقة الهيدروجين الأخضر التي أعلن الدبيبة اليوم جاهزية #ليبيا لدخولها ؟
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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