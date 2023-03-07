عاجل

صور | ” إدارة إنفاذ القانون ” تعلن إستمرار إزالة المباني المخالفة داخل الأراضي ا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ” إدارة إنفاذ القانون ” تعلن إستمرار إزالة المباني المخالفة داخل الأراضي المملوكة للدولة في مدينة بني وليد تنفيذًا لتعليمات النائب العام. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك