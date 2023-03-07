صور | ” إدارة إنفاذ القانون ” تعلن إستمرار إزالة المباني المخالفة داخل الأراضي ا

صور | ” إدارة إنفاذ القانون ” تعلن إستمرار إزالة المباني المخالفة داخل الأراضي المملوكة للدولة في مدينة بني وليد تنفيذًا لتعليمات النائب العام. #ليبيا #المرصد ( المكتب الاعلامي )
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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