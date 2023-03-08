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ذكر وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، بأن روما تدعم خفر السواحل الليبي؛ في

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكر وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، بأن روما تدعم خفر السواحل الليبي؛ في محاربة تمدد أمواج الهجرة غير شرعية عبر المتوسط، وأضاف تاياني بأن التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا يسير بشكل جيد وبالطريقة التي تصب في مصلحة البلدين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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