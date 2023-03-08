مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال #إفريقيا بوزارة الخارجية التركية، جون ديستلر: لا ت

مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال #إفريقيا بوزارة الخارجية التركية، جون ديستلر: لا توجد شرعية حقيقية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في #ليبيا.

ــ إصلاح هذا المأزق في ليبيا، لا يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، ووجود حكومة منتخبة قوية.

ــ #تركيا الشريك التجاري الأول لليبيا، ولدينا مصلحة كبيرة في استقرارها.

ــ نود أن يكون هناك استقرار في ليبيا، حتى نتمكن من تطوير استراتيجيات الاستثمار بين البلدين.

ــ ندعم المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، الذي بدأ عمله في ليبيا منذ 4 أشهر. #ليبيا_برس (وكالات)

2023-03-08 13:57:57

1678283877