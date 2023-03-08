عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود: – بوعجيلة يُعاني من وضع صحي صعب من ق

عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود:

– بوعجيلة يُعاني من وضع صحي صعب من قبل 2011، والمشاكل الصحية تفاقمت أثناء سجنه بعد 2011.

– بوعجيلة قال لنا إنه يحصل على أدوية الأمراض المزمنة في سجنه بـ أمريكا، لكن عندما تتفاقم حالته يذهبون به إلى المستشفى حتى يتحسن قليلا ثم يعيدونه للسجن مجددًا.

– حكومة الوحدة لم تتعاون معنا نهائيًا، وكنا نريد أي حلقة وصل بيننا وبينهم، ولكن للأسف لم يكن هناك أي تواصل.

– اخترنا مكتب محاماة أمريكي للدفاع عن بوعجيلة بعد دراسة لعدد من السير الذاتية، وتواصلنا معه وأرسل لنا عقدًا، وعدلنا بعض البنود فيه.

– تواصلت مع وزير العدل بالحكومة الليبية، ووعدنا بأنهم سيغطوا التكاليف، وننتظر تحويل الدفعة الأولى، مليون دولار إلى مكتب المحاماة، ليبدأ فريق الدفاع في العمل.

#ليبيا_24

2023-03-08 13:56:33

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