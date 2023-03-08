عاجل > إعلان توقف الملاحة الجوية رسميًا في مطار معيتيقة ومصراتة بسبب إضراب ال

عاجل > إعلان توقف الملاحة الجوية رسميًا في مطار معيتيقة ومصراتة بسبب إضراب المراقبين الجويين . 📌 الاضراب يشمل توقف مغادرة الرحلات مع استقبال الرحلات القادمة لحين تحقيق مطلب المعتصمين بشأن القرار 540 . #ليبيا #المرصد