عاجل > إعلان توقف الملاحة الجوية رسميًا في مطار معيتيقة ومصراتة بسبب إضراب ال

عاجل > إعلان توقف الملاحة الجوية رسميًا في مطار معيتيقة ومصراتة بسبب إضراب المراقبين الجويين . 📌 الاضراب يشمل توقف مغادرة الرحلات مع استقبال الرحلات القادمة لحين تحقيق مطلب المعتصمين بشأن القرار 540 . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
ابن يسرق أموال والده ويقوم بالتمتع بها هو وأصدقائه.. تابع تفاصيل القصة #الحدث_ا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
شاهد … المالية تزف بشرى سارة لموظفي هذا (القــطاع) بشأن الزيادة على جدول المرتبات الموحد
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
مصابيح ذكية تنير مرفأ سرت #الحدث_الليبي
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق بوعجيلة مسعود: – بوعجيلة يُعاني من وضع صحي صعب من ق
تم النشر منذُ 34 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك