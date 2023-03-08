نجلاء المنقوش خلال اجتماع جامعة الدول العربية: حكومتنا تتواجد بقوة في كافة المحا

نجلاء المنقوش خلال اجتماع جامعة الدول العربية: حكومتنا تتواجد بقوة في كافة المحافل العربية والدولية.

ــ #طرابلس أصبحت وجهة ومستقر لكل الداعمين للتحرك فيها بحرية، لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بمرحلة التحول الديمقراطي بليبيا.

ــ حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بإجراء الانتخابات التي من شأنها أن تنهي المراحل الانتقالية في #ليبيا.

ــ انتهاء فترة رئاسة ليبيا لدورة مجلس اجتماع وزراء الخارجية العرب، تشكل علامة فارقة في الدبلوماسية الليبية.

ــ ليبيا تدعم مبادرة #الجزائر لإصلاح الأوضاع في الجامعة العربية، وأحث الرئاسة الدورية لمصر على العمل المشترك مع كل الدول العربية.

ــ كارثة الزلزال في #تركيا و #سوريا يجب أن تعيد تفكيرنا في طبيعة الروابط الإنسانية.

ــ رأيت مدى شجاعة فرق الإغاثة الليبية، في عمليات الإنقاذ والانتشال في مواقع الزلزال.

ــ يجب أن تكون الروابط الإنسانية أوثق من أي موانع سياسية يمكن أن تفرقنا.

ــ لا بديل عن الحوار وسلمية العملية السياسية في إدارة الخلافات والأزمات الداخلية لكافة الدول العربية.

ــ مواجهة الاستيطان وتحويل استهداف هوية القدس الشريف يشكل التحدي الأبرز لجدية العمل العربي المؤيد للقضية الفلسطينية. #ليبيا_برس

2023-03-08 14:51:58

1678287118