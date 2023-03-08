عاجل > إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء تخطر مفوضية المجتمع المدني بعدم قانون

عاجل > إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء تخطر مفوضية المجتمع المدني بعدم قانونية كل منظمات المجتمع المدني المؤسسة بعد 2011 .

إدارة القانون : الإعلان الدستوري نص على حرية تكوين منظمات المجتمع المدني شرط صدور قانون من السلطة التشريعية ينظم تأسيسها وضوابطها و أهدافها و مصادر تمويلها .

📌كل المنظمات المبنية على لوائح من الحكومات دون الاستناد لأي قانون هي و العدم سواء وعلى الدولة حلها لعدم صدور أي قانون تشريعي بالخصوص بعد 2011 .

📌الاعلان الدستوري اشترط وجود قانون حتى لا تُستغل المنظمات للإضرار بمصلحة #ليبيا خلف شعارات زائفة ظاهرها المدنية والديمقراطية وباطنها تمزيق المجتمع .

📌أي منظمات مؤسسة استنادًا لقانون 19 لسنة 2001 مستثناة مما سبق لأنها أُسست بناءً على قانون لايزال ساريًا.#المرصد