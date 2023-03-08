سفراء مجموعة (p3+2) يجتمعون بالدبيبة في #طرابلس للتأكيد على دعمهم لخطة باثيلي بإ

سفراء مجموعة (p3+2) يجتمعون بالدبيبة في #طرابلس للتأكيد على دعمهم لخطة باثيلي بإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، وفق بيان لحكومة الوحدة.
البيان: السفراء أعلموا الدبيبة بنتائج اجتماعاتهم الأخيرة بالولايات المتحدة، وجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا وتنسيق الجهود الدولية الداعمة للانتخابات.
– الدبيبة أكد أن حكومته مستمرة في تقديم خدماتها لكل الليبيين رغم الظروف
– الدبيبة أكد دعمه لجهود باثيلي التي تتوافق مع رؤية حكومته للذهاب في مسار الانتخاب وإصدار قاعدة دستورية حرة ونزيهة.
– الدبيبة أكد ضرورة وجود وثيقة لقبول جميع الأطراف بنتائج الانتخابات. #ليبيا_برس
2023-03-08 18:04:09
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