عاجل

خبر | شركة الدعم للمقاولات المنفذة لمشروع ملعب #طرابلس الدولي تركب مقاعد الطابق

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | شركة الدعم للمقاولات المنفذة لمشروع ملعب #طرابلس الدولي تركب مقاعد الطابق العلوي وبلاطات السفلي مع استمرار اعمال الكهرباء والبنية التحتية للملعب و انجاز بعضها . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك