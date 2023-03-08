خبر | شركة الدعم للمقاولات المنفذة لمشروع ملعب #طرابلس الدولي تركب مقاعد الطابق العلوي وبلاطات السفلي مع استمرار اعمال الكهرباء والبنية التحتية للملعب و انجاز بعضها . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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