خبر | شركة الدعم للمقاولات المنفذة لمشروع ملعب #طرابلس الدولي تركب مقاعد الطابق العلوي وبلاطات السفلي مع استمرار اعمال الكهرباء والبنية التحتية للملعب و انجاز بعضها . #ليبيا #المرصد