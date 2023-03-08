عاجل

صور | مواطنون يبادرون لتسليم اسلحتهم طوعًا الى مراكز الشرطة في #بنغازي و #توكرة

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مواطنون يبادرون لتسليم اسلحتهم طوعًا الى مراكز الشرطة في #بنغازي و #توكرة و #البريقة و مكتب وكيل وزارة الداخلية بشيد بهم و يؤكد : حيازة المواطنين للأسلحة تجعلهم مشاريع قتلة أو قتلى . #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك