صور | مواطنون يبادرون لتسليم اسلحتهم طوعًا الى مراكز الشرطة في #بنغازي و #توكرة و #البريقة و مكتب وكيل وزارة الداخلية بشيد بهم و يؤكد : حيازة المواطنين للأسلحة تجعلهم مشاريع قتلة أو قتلى . #المرصد #ليبيا